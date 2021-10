Caen la Mer. Près de 100 enfants réunis pour le projet de l'orchestre Démos

Les voix de 94 enfants et d'une vingtaine de professeurs du Conservatoire de Caen et d'accompagnateurs de la CAF du Calvados résonnaient dans le gymnase Albert-Camus de Caen lundi 25 octobre. Tous font partie du projet de l'orchestre Démos Caen la Mer, lancé au début du mois d'octobre. "C'est un projet de pratique musicale avec une forte dimension sociale puisqu'il est adressé dans des centres sociaux", détaille Nicolas Simon, chef d'orchestre Orchestre de Caen et de l'orchestre Démos Caen la Mer. Un dispositif développé en 2010 par la Philharmonie de Paris, qui permet à des enfants âgés de 7 à 12 ans issus de quartiers prioritaires d'apprendre un instrument. "En décembre, chacun recevra un instrument", poursuit le musicien. Le projet regroupe 94 enfants issus de sept centres sociaux culturels de Chemin-Vert, la Grâce de Dieu, la Guérinière, la Pierre-Heuzé, Colombelles, Hérouville-Saint-Clair et Ouistreham. "Chaque groupe se retrouve deux fois par semaine et six répétitions générales auront lieu dans l'année", ajoute-t-il.

Des encadrants du Conservatoire de Caen, Hérouville, Ouistreham et de la CAF du Calvados

Un projet travaillé en amont depuis de longs mois. "J'accompagne les familles et ai mis en place des actions de sensibilisation en juin dernier, cet été, puis en septembre pour les informer de l'orchestre Démos", explique Pascal Minart, agent de développement à la CAF du Calvados. Un orchestre financé par le Crédit agricole Normandie, mais aussi la communauté urbaine Caen la Mer, le Département, la préfecture, l'entreprise BAM et l'atelier de lutherie Les Eclisses.

Un programme musical a donc été établi et arrangé par les instrumentistes du projet. "Une partie de la symphonie n°104 de Joseph Haydn, intitulée London, a été réarrangée pour les enfants. Cette œuvre a été choisie pour rendre hommage aux liens entre l'Angleterre et la Normandie. Des chants populaires sud-africains leur seront également enseignés", dévoile Nicolas Simon.

"Démos c'est un projet avec une forte dimension sociale" Impossible de lire le son.

Un projet qui ravit Dominique Digne, professeur de contrebasse au Conservatoire de Caen et coordinatrice des sept groupes d'enfants. "C'est magnifique. On est très heureux d'avoir ce résultat. Ils ont tous une bonne qualité d'écoute. C'est vraiment que du bonheur", raconte la musicienne avec le sourire.

"La musique classique peut être pour tout le monde" Impossible de lire le son.

Le projet Démos a déjà été approuvé dans plusieurs villes de France, notamment dans le Grand Est, la Bretagne ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon Clara Wagner, directrice déléguée aux relations institutionnelles et internationales à la Philharmonie de Paris, "50 % des enfants inscrits dans le projet souhaitent ensuite des cours dans un conservatoire ou une école de musique". L'orchestre Démos Caen la Mer se déploie sur trois ans. Un premier concert sera donné le 25 juin 2022 à 17 heures au Théâtre de Caen.