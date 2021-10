[Vidéo] Rouen. Sensations garanties à la foire Saint-Romain

Ses rires, ses cris, ses belles odeurs de viandes grillées et de croustillons… La foire Saint-Romain, plus grande fête foraine de province, est bien de retour à Rouen, après une année blanche en 2020 à cause de la crise sanitaire. Et c'est peu dire qu'elle était attendue des habitués qui viennent noircir les allées, malgré une météo en demi-teinte.

Sur place, plus de 80 attractions familiales et une cinquantaine de manèges à sensations, dont une nouveauté : le méga king tower, une tour qui culmine à 80 mètres de haut, offre une vue imprenable, et quelques belles sensations fortes.

Foire Saint-Romain Impossible de lire le son.

La foire Saint-Romain se poursuit, sur l'esplanade Saint-Gervais, jusqu'au 21 novembre.