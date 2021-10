[Replay] Présidentielle 2022. Nicolas Dupont-Aignan en déplacement en Normandie

Après un déplacement à Valognes et avant un saut à Avranches, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité, en direct, la radio de Tendance Ouest jeudi 21 octobre.

Le député de l'Essonne, aussi président du parti Debout la France, fait campagne pour la présidence de la République pour la troisième fois (1,79 % de suffrages exprimés en 2012 et 4,70 % en 2017).

Éric Zemmour : "Il fait un constat qui est souvent juste"

Crédité à ce jour, selon les sondages, de 3 à 5 % des intentions de vote, il n'est pour autant pas inquiet : "Les sondages ne représentent rien", assure-t-il. "Je dis aux Français : ne vous laissez pas dicter vos choix."

#Presidentielle2022 @dupontaignan : "J'ai un objectif : qu'on puisse battre Emmanuel Macron. Et on le battra, pour redresser la France, que si nous arrivons à convaincre les Français que nous sommes capables de proposer une rupture sérieuse." pic.twitter.com/KHCbjB9NGg — Tendance Ouest (@tendanceouest) October 21, 2021

Ses ambitions pour le pays, sa relation avec Marine Le Pen ou encore son point de vue sur le non déclaré candidat Éric Zemmour… Nicolas Dupont-Aignan tergiverse peu : "Eric Zemmour fait un constat qui est souvent juste sur le déclin du pays. Il peut apporter des idées. Plus il y aura de candidats intelligents, qui proposent des solutions, plus les Français iront voter", estime-t-il.