Manche. Léger rebond de la Covid-19 dans le département

S'il reste le plus bas de France, deux fois inférieur à celui des autres départements normands, le taux d'incidence de la Covid-19 est reparti à la hausse dans la Manche entre le 10 et le 16 octobre, selon les chiffres hebdomadaires publiés par l'Agence régionale de santé, mardi 19 octobre. Une hausse de plus de 27 %, pour s'établir à 14,5 cas pour 100 000 habitants sur sept jours. Le taux de positivité des tests augmente lui aussi, passant sur la même période de 0,5 % à 0,63 %.

Un rebond à relativiser au regard du nombre de personnes hospitalisées, qui reste relativement stable, 65 (dont 2 en réanimation) à la fin de la troisième semaine d'octobre, contre 62 (dont 2 en réanimation) à l'issue de la semaine précédente.