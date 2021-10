Le Havre. Le funiculaire reprend du service, avec un nouveau design

Exit les grosses fleurs des années 70, place à un profil épuré, modernisé. Le funiculaire du Havre a repris du service lundi 18 octobre, avec un nouveau design de cabines, proche de celui du tramway. "Le Havre y tient, c'était important de le rénover", estime une lycéenne qui l'emprunte tous les jours, comme environ 2 000 autres personnes. "Je vais pouvoir reprendre mes habitudes", se réjouit une habitante de la ville haute. Malgré la mise en place d'une navette de substitution, elle avait repris sa voiture pendant les six mois de travaux. "Je me garais en centre-ville, c'était une galère et cela revenait cher !"

Le tarif inchangé

À bord aussi, un cycliste qui navigue entre deux domiciles, l'un en ville haute, l'autre en ville basse. "C'est très pratique, ça va vite, ce n'est pas cher…", estime le passager, perplexe en revanche sur le nouveau design. "Je le trouve un peu froid, un peu impersonnel. Comme les voitures modernes… Je ne suis pas très XXIe siècle !" "Côté couleur, c'est un peu fade, regrette également une lycéenne. Mais c'est plus moderne, plus propre. Avant, ça grinçait de partout, c'était moins rassurant."

Les Havrais redécouvrent leur funiculaire Impossible de lire le son.

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a investi 800 000 euros pour moderniser les deux cabines.

Un trajet en funiculaire coûte toujours 0,50 centime. Il circule de 7 h 30 à 21 heures du lundi au samedi et de 7 h 30 à 19 h 30 les dimanches et jours fériés.