Cinéma. Dune, une adaptation réussie de la saga

Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dune, réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet.

Dune est une saga littéraire de science-fiction de Frank Herbert, qui figure parmi les classiques du genre et qui a déjà bénéficié d'une adaptation dans les années 80 par David Lynch. Autant dire que cette version était attendue au tournant, d'autant plus que la sortie a été repoussée pour raisons sanitaires en pleine période de Covid-19. Il aura donc fallu patienter jusqu'à cette rentrée 2021 pour voir si le film répondait aux attentes des fans du genre comme des néophytes. Et la réponse est oui !

Denis Villeneuve arrive tout de suite à nous happer dans cet univers, où les manœuvres politiques sont aussi complexes et cruelles qu'elles peuvent l'être sur Terre. Les apparences sont parfois trompeuses et un cadeau n'est pas forcément une bonne chose dans cet univers. La richesse du contexte et de l'imaginaire de ce monde rend encore plus fortes toutes les scènes d'action qui en découlent. Car ce film joue sur plusieurs tableaux : des scènes contemplatives ou introspectives comme des moments de grand spectacle avec explosions, effets spéciaux et combats. Le tout se marie bien et ne nous fait pas ressentir la durée du film de 2 h 36.

Les acteurs sont parfaits dans leurs rôles et renforcent notre immersion dans l'univers. Les techniques modernes de post-production font honneur aux technologies proposées dans la saga pour la survie dans le désert et les véhicules spatiaux.

La musique est vraiment un personnage à part entière, Hans Zimmer a encore livré une très belle prestation, qui renforce l'intensité du film.

Le seul regret qu'on puisse avoir, c'est qu'on a oublié de lire le petit "Partie 1" sur l'affiche, qui nous oblige à lâcher la famille Atréides en plein milieu de l'histoire. Le film se termine en effet de manière assez abrupte et nous ne savons pas quand la suite sera tournée, mais une chose est sûre : on l'attend de pied ferme !

Dune est un film qui remplit ses promesses, qui sublime la science-fiction et rend hommage à la saga de Frank Herbert. Un film à ne pas manquer sur grand écran, pour une immersion totale dans le sable de la planète Arrakis.

C'est en ce moment dans les salles obscures !