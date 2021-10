Le Havre. La 13e édition du semi-marathon a lieu ce dimanche

Dimanche 3 octobre, le semi-marathon du Havre accueille tous les sportifs motivés qui veulent courir dans le centre-ville du Havre, à la découverte des quartiers et bâtiments emblématiques de la ville. Pour participer, il faut avoir plus de 18 ans et un pass sanitaire. Vous pouvez aussi choisir de vous inscrire au 10 km course, 10 km marche ou au 21 km marche.

Cette dernière épreuve est encore assez rare en France et permet de suivre le même parcours que le semi-marathon mais en marchant de façon active plutôt qu'en courant.

Écoutez Michel Pelca, de l'association Marathon de Normandie, nous présenter cette édition 2021 :

Semi-marathon de Normandie 2021 Impossible de lire le son.

Notez que cette année, il n'y aura pas de village d'animations en raison des restrictions sanitaires dues à l'épidémie de Covid-19.

Les inscriptions se font jusqu'au vendredi 1er octobre à minuit, sur www.njuko.net. Vous pourrez aussi vous inscrire sur place le jour du retrait des dossards, samedi 2 octobre au stade Océane du Havre.

Retrouvez toutes les infos sur www.marathondenormandie.com et la page Facebook de l'événement.