Calvados. La Poste : 15 millions d'euros pour une plateforme à Colombelles

"Sur le courrier, nous perdons 50 % de notre activité tous les 10 ans. Nous sommes passés de 18 milliards d'objets à 7 milliards entre 2010 et 2020", explique Jean-Philippe Bouron, directeur régional des métiers de la distribution et de la livraison pour le groupe La Poste. La célèbre société des services postaux se réinvente et a annoncé mercredi 22 septembre la construction d'une plateforme multiflux à Colombelles.

Un projet dont l'investissement est à hauteur de 15 millions d'euros. "Ce nouvel outil sera hybride et modulable. On pourra y réaliser des activités de préparation, de colis, de tournée de distribution, distribution de la presse", détaille le directeur. Un nouveau bâtiment qui remplacera à terme la plateforme de distribution de Mondeville. "Les travaux à faire sur l'agglomération étaient trop importants pour la plateforme de Mondeville. Il fallait une nouvelle structure qui réponde aux besoins de nos clients", poursuit-il. L'édifice verra le jour d'ici la fin 2023, avec "de nouveaux services tels qu'un centre d'examen du code de la route et un point de retrait de colis", conclut-il.