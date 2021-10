Alençon. Fin de l'été, les magasins de textile rangent les maillots de bain

Au revoir les maillots de bain, bonjour les petites laines ! L'automne commence ce mercredi 22 septembre, et il se fait déjà sentir. Dans l'Orne, les températures matinales devraient avoisiner les 5 °C les prochains jours, il va donc falloir se couvrir. À Alençon, les rayons des magasins de textile se transforment. Dans la boutique de prêt-à-porter Madina, située dans la rue aux Sieurs, Manon Taupin s'active avec sa mère pour ranger les vêtements de la saison estivale. "Je vais les mettre dans le stock, ils seront soldés l'année prochaine", explique celle qui a ouvert son commerce en 2019.

Pour plaire au maximum de clients, la collection de cet automne se veut diversifiée. Matières, coupes et coloris différents, la vendeuse promet : "Il y aura de tout."

"On sort les petites doudounes et les vestes légères"

À quelques mètres de la basilique Notre-Dame, Amanda Mabrouki va connaître son premier changement de saison. Elle qui a ouvert fin août remet déjà les mains dans les cartons pour mettre les shorts et maillots de bain en réserve. "On sort les petites doudounes, les vestes légères et les pulls légers pour que la transition se fasse tranquillement." Néanmoins, Amanda réserve encore une petite place dans les rayons pour certains vêtements d'été. "J'ai quand même laissé quelques t-shirts, puisqu'il y a encore un peu de soleil cette semaine !"

Ecoutez ici des commerçants d'Alençon : Impossible de lire le son.

Juste à côté du commerce, se trouve celui d'Hélène François Bastien. À l'intérieur du magasin Marc Boutique, la mère de la gérante Annick François fait le "grand changement". Du haut de ses 68 ans, elle range les invendus dans le stock. "On change régulièrement les vitrines en fonction du temps, donc les rayons suivent", explique la passionnée de mode. Dans la boutique, des vestes bien épaisses pour se préparer à affronter le froid. "Dès qu'il fait plus frais, les clients viennent acheter des vêtements plus chauds. L'intermédiaire n'existe plus." Quoi qu'il en soit, le retour de la collection de cet automne donne du baume au cœur à Amanda. "C'est toujours plaisant de retrouver le côté cocooning des gros pulls", se réjouit la commerçante.