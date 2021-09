Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 septembre

Bélier

Vous rêvez de grandes envolées sentimentales, évadez-vous avec votre partenaire, sortez de votre bulle, osez dépasser vos limitations.

Taureau

Suivez votre intuition surtout si cela concerne vos amours, vous ne serez pas déçu

Gémeaux

Vous serez plus particulièrement réceptif à la conception de votre clan amical. C'est le moment de soigner la vôtre aussi...

Cancer

Vous aurez un sacré coup de fourchette et une bonne descente ! le hic, c’est que vous n'aurez pas vraiment envie d'être raisonnable et vous risquez de payer vos excès plus tard.

Lion

Le bonheur se trouve aujourd'hui dans vos relations choisies, dans la connivence et l'esprit d'entreprise de vos camarades de jeu.

Vierge

Vous effectuerez des ajustements nécessaires pour favoriser la stabilité de votre couple : non pas la stabilité apparente, mais la vraie !

Balance

Vous ressourcer dans la paix, le calme et de vous faire chouchouter sera hautement facilité, aujourd'hui.

Scorpion

Vous allez être plus compréhensif que d'ordinaire. On vous fait confiance, et à juste titre grâce à vos efforts.

Sagittaire

Vous ne démordrez pas sur un problème tant qu'il ne sera pas bouclé. Votre agressivité est superbement canalisée.

Capricorne

Vous pensez aux aspects pratiques de votre vie familiale malgré vous, dans une direction constructive.

Verseau

A la une de vos préoccupations : votre vie familiale. Même si vous semblez souvent soucieux de conserver une forme d'autonomie, le bien-être de vos proches est l'un de vos soucis majeurs.

Poissons

Votre résistance physique sera suffisamment bonne. Attention au climat et à ses effets néfastes.