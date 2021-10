Près de Rouen. Une équipe spécialisée mobilisée pour la chute d'une jeune femme en forêt

Une jeune femme de 19 ans a dû faire appel aux secours. Elle a été victime d'une chute en forêt lundi 30 août dans l'après-midi, chemin des Perêts au Mesnil-Esnard. Elle souffre d'un important trauma à la cheville.

La victime se trouvait à plus d'un kilomètre de la route, sur un terrain à fort dénivelé. Les pompiers ont dû mobiliser une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Onze au total ont participé à l'opération pour remonter la victime et la transporter vers le CHU de Rouen.