Granville. Deux femmes blessées après un accident de la route

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés samedi 21 août en fin d'après-midi, vers 18 h 40, pour un accident de la route entre deux véhicules au niveau de la rue des Écoles, située non loin du stade municipal Louis-Dior à Granville. À leur arrivée, les secours ont recensé deux victimes et ont rapidement secouru une femme âgée de 84 ans et une autre âgée de 74 ans. Toutes deux ont été prises en charge et transportées en urgence relative vers le centre hospitalier de Granville. Quatre véhicules et neuf sapeurs-pompiers en provenance de la caserne de la ville sont intervenus sur l'opération.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues.