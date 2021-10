Seine-Maritime. Un motard grièvement blessé après avoir percuté un camion

L'accident s'est produit sur la D 4 à Manneville-ès-Plains près de Saint-Valery-en-Caux, mardi 17 août peu après 11 heures. Selon les éléments dont disposent les gendarmes, le motard aurait mal négocié son virage et sa trajectoire l'aurait emmené un peu trop à l'extérieur. Un poids lourd qui arrivait en face n'a pas pu l'éviter. La moto l'a percuté à l'avant gauche et a été projetée à plusieurs mètres. Le motard de 33 ans a été grièvement touché. Une partie de sa jambe gauche a été arrachée par le choc au niveau du mollet. Toujours conscient à l'arrivée des secours, il se plaignait aussi de ne plus sentir son bras gauche. La victime a été évacuée d'urgence par l'hélicoptère Viking du Samu vers le CHU de Rouen. Ses jours n'étaient pas en danger.