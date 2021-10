Calvados. Deux pompiers partent en Haïti aider la population après le séisme

Joël Lecarpentier, pompier, et Mickaël Richomme, président de l'association calvadosienne Pompiers Missions Humanitaires, se rendent mercredi 18 août en Haïti, pour aider la population après le séisme de magnitude 7,2 survenu samedi 14 août. Les deux pompiers vont rejoindre les effectifs de deux autres associations volontaires et mettent en commun leurs moyens humains et matériels pour une intervention plus efficace.

Onze volontaires participent à cette mission de secours. La première équipe qui quitte la France ce mercredi va effectuer des repérages et préparer l'intervention de la seconde équipe, qui arrivera quelques jours plus tard. Ces médecins, infirmiers et pompiers, sont chargés de médicaments, unités de potabilisation, tentes, drone, matériel d'éclairage et de communication pour aider la population sinistrée.

Un appel aux dons est également lancé. Les personnes intéressées peuvent adresser leur contribution à : Association Pompiers Missions Humanitaires, 5 rue Eugène-Boudin 14123 Ifs.