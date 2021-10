Environnement. Pénurie de blé : vers une hausse du prix des pâtes ?

Le prix des pâtes va-t-il augmenter ? Dans un communiqué publié lundi 16 août, le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires (Sifpaf) et le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) alertent : "Le dérèglement climatique met en danger le marché des pâtes alimentaires." Selon eux, les derniers événements climatiques vont conduire à "une pénurie de blé dur, seule matière première des pâtes alimentaires, et à la flambée historique des prix mondiaux".

La production de blé dur a été fortement touchée par les derniers événements climatiques : les pluies abondantes en Europe et les très fortes chaleurs au Canada (premier pays producteur de blé dur) sont les principales causes de cette pénurie à venir.

La production de blé a baissé de 32 %

Le Canada est le premier pays producteur de blé dur : il représente, à lui seul, les deux tiers du commerce mondial. Mais au mois de juillet, le pays a été touché par une vague de chaleur inédite qui devrait affecter les récoltes : "Le dôme de chaleur devrait conduire à une récolte de moins de 4,2 millions de tonnes, soit 32 % de moins que la moyenne des cinq dernières années et près de 30 % de moins que les prévisions du 20 juillet", selon les chiffres rapportés dans le communiqué du Sifpaf et du CFSI.

En Europe, les chiffres ne sont guère meilleurs : une récolte de 7,3 millions de tonnes est prévue pour un besoin de 9,5. Sur le Vieux Continent, ce sont les épisodes de pluies abondantes qui vont causer une chute des récoltes.

Une hausse des prix à prévoir

En conséquence, les fabricants de pâtes alimentaires vont devoir importer davantage de blé dur et donc payer plus cher la matière première. Le prix mondial des blés durs a subi une hausse de plus de 30 % au cours des dernières semaines, hausse qui risque de s'accélérer lorsque le Canada confirmera la pénurie de production. Dans leur communiqué, le Sifpaf et le CFSI appellent les grandes surfaces et supermarchés à augmenter le prix de vente "pour traverser cette crise exceptionnelle". Ils demandent aussi aux pouvoirs publics de mettre en œuvre "un plan d'urgence" pour assurer l'approvisionnement en blé français.