JO-2020: Diniz rate la dernière marche, handballeuses et basketteuses visent le sommet

Les Bleus, qui comptent 27 médailles, dont 7 en or, espèrent que "Yoyo" ne donnera pas le la de ce jour encore très chaud sur la capitale japonaise.

Surtout que les handballeuses et les basketteuses peuvent imiter les garçons, qui ont qualifié jeudi les trois équipes du "BHV", basket-hand-volley, pour leur finale.

la course de trop

A 43 ans, Diniz a terminé sa longue carrière assis sur un trottoir de Sapporo, peu après la mi-course de son ultime sortie, le 50 km marche.

Champion du monde en 2017 et recordman du monde depuis 2014, Diniz n'aura donc jamais brillé aux JO malgré quatre participations et toujours beaucoup d'espoirs (abandon en 2008 et 2020, disqualification en 2012, 8e en 2016).

"C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a estimé Diniz peu après son abandon dans cette course -comme toutes celles de marches et les marathons- délocalisée à 1000 km au nord de Tokyo pour éviter la chaleur de la capitale japonaise.

Mais à 05h30 du matin, le départ a été donné à Sapporo sous 26 degrés et près de 85% d'humidité !

"J'ai vite senti que j'étais fatigué, que je n'avais pas de jambes du tout, j'avais mal à l'adducteur, au dos, je n'avais pas de bonnes sensations, j'avais du mal avec ma respiration", a regretté le Rémois.

"Physiquement, mon corps ne répondait pas", a résumé Diniz, qui arrête sa carrière en même temps que cette épreuve au très long cours qui disparait du programme olympique.

Pour l'histoire, le dernier champion olympique s'appelle Dawid Tomala et il est Polonais.

2e FRA-USA sous les paniers ?

Pour les handballeuses (17h00 locales, 10h00 françaises), la clé face à la Suède sera la défense et une certaine confiance, puisque les Scandinaves n'ont plus battu les Tricolores depuis 2014.

Mais attention tout de même puisque les Françaises ont été accrochées lors du 1er tour à Tokyo avec un match nul (28-28) qui aurait pu être une victoire sans un penalty manqué à l'ultime seconde.

Sous les paniers, les Françaises de la sélectionneuse Valérie Garnier visent la finale et une possible opposition royale face aux Etats-Unis, comme les messieurs, l'Everest du basket.

Mais avant cela, ce sont les Japonaises qui se dressent sur leur chemin (20h00 locales, 13h00 françaises). Et si les Japonaises n'ont aucune ligne sur leur palmarès, elles ont prouvé que l'effet "maison", même à huis clos, joue. La preuve, elles avaient surpris les Bleues lors du premier match de poule.

Après le fiasco Diniz, l'athlétisme va offrir un festival de finales vendredi, six dans le Stade olympique de Tokyo et un à Sapporo (20 km marche dames).

Peu de Français sont concernés, mais les filles du 4x100 m et Jimmy Gressier sur 5000 m auront leur mot à dire.

En pentathlon, les Françaises ont raté leur premier journée, et notamment Elodie Clouvel (24e), pourtant en argent à Rio.

Mais la seconde journée, et notamment la spectaculaire dernière épreuve qui, sur le principe du biathlon, mêle course à pied et tir, peut réserver des surprises, voire un miracle.

L'affaire de la Bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, cette athlète menacée d'être rapatriée de force au Bélarus après avoir critiqué les instances sportives de son pays pendant les JO et réfugiée en Pologne depuis jeudi, a connu un nouveau épisode vendredi.

Les accréditations olympiques de deux entraîneurs de la délégation bélarusse, Artur Shimak et Youri Maisevich, ont été retirées pour leur rôle dans cette affaire.