Près de Rouen. Trois personnes intoxiquées dans l'incendie d'un foyer

Le feu de poubelles s'est déclaré vers 21 heures mardi 3 août, à Oissel, au rez-de-chaussée du foyer Coallia. Vingt-cinq pompiers et six engins ont été envoyés sur place pour maîtriser le sinistre qui a été rapidement éteint. Trois personnes, dont un enfant de 8 ans, ont été légèrement intoxiquées par les fumées et évacuées vers un centre hospitalier.