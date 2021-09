Cyclisme. Le Tour de l'Orne va sillonner les routes du bocage

C'est l'épreuve-phare qui prouve que le cyclisme amateur est toujours bien présent dans le département : la cinquième édition du Tour de l'Orne cycliste sera disputée les samedi 11 et dimanche 12 septembre.

Les inscriptions sont closes depuis le mois de juin. Quelque 150 coureurs venus de tout le grand Ouest disputeront cette course, l'une des très rares en France à ce niveau à encore être organisée sur deux jours avec les complications logistiques, notamment d'hébergement, que cela suppose.

Dans le Bocage

Ce Tour cible chaque année les routes d'un secteur du département de l'Orne et cette année, ce sera le Bocage. Cette cinquième édition de l'épreuve ornaise destinée aux 2e, 3e catégorie et juniors s'élancera le samedi 11 septembre à 14 h 30 de la Rue de la Ferté-Macé à Briouze, pour une étape en ligne de 125 kilomètres jusqu'à la Rue du Champ Passais, à Domfront. Puis un contre-la-montre de 16,6 km sera disputé le dimanche 12 septembre à partir de 8 h 45 autour de Bagnoles-de-l'Orne. Le dimanche après-midi, les coureurs auront droit à une seconde épreuve en ligne de 105 km au départ de Bagnoles, en passant par Larchamp, Saint-Cornier-des-Landes, Frênes, jusqu'au champ de foire de Tinchebray, où sera jugée l'arrivée finale de cette épreuve.

Bientôt les féminines ?

À noter parmi les nouveautés cyclistes de cette année, l'Orne a accueilli la Route de l'Ouest féminine, qui a été disputée les 21 et 22 août autour du Mêle-sur-Sarthe et de Sainte-Scolasse. Cette épreuve, qui comptait deux épreuves en ligne de 46 et de 96 kilomètres ainsi qu'un contre-la-montre, préfigure ce qui pourrait être un Tour de l'Orne féminin, disputé dès l'an prochain. Au même moment et sur le même parcours que l'épreuve des garçons ?