Cherbourg-en-Cotentin. Au cinéma CGR Odéon : le pass sanitaire n'est pas obligatoire

Depuis ce mercredi 21 juillet, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire dans les cinémas recevant plus de 50 spectateurs. Mais les plus petits ont décidé d'agir autrement. Au cinéma associatif Le Palace, à Equeurdreville, ou au CGR Odéon de Cherbourg, les spectateurs n'ont pas besoin de pass sanitaire, mais doivent garder le masque, et ne peuvent être que 49 maximum dans la salle. "On a fait ce choix pour simplifier notre organisation" explique Sylvie Brisset, directrice du CGR Odéon. "On travaille souvent seul, on doit être à la fois à la caisse, s'occuper de la sécurité et désinfecter le cinéma. Si on arrive un jour où il pleut, avec une centaine de personnes qui arrivent en même temps en l'espace de 10 minutes, ce contrôle du pass et des pièces d'identité, serait difficile à mettre en place". La période estivale permet aussi de limiter la casse, puisque traditionnellement, les spectateurs fréquentent moins les salles obscures. La réservation des billets en amont reste conseillée. Quant au cinéma Méga CGR, le pass est bel et bien obligatoire pour les plus de 18 ans.