À découvrir. Dépaysement total en Suisse Normande

Les vacances, on les savoure uniquement quand on a le temps. Si vous ne l'avez pas encore fait pendant le mois de juillet et que vous souhaitez vous évader en pleine nature, rejoignez sans ne plus tarder la Suisse Normande. En voiture ou à vélo par la piste cyclable, l'accès y est très facile depuis Caen. Ses chemins vallonnés et ses monts offrent de splendides panoramas. Passage obligé par Clécy, reine en matière d'activités sportives mais aussi Pont-d'Ouilly et son plan d'eau propice au kayak. L'été, vous y verrez beaucoup d'embarcations sur l'eau avec ses petites cascades qui donnent un charme.

Savourez !

En remontant, vous tomberez sur le tout petit village de Saint-Omer. Une bonne adresse vous y attend pour la pause déj'. Et puis après une bonne randonnée, quoi de mieux que d'aller se prélasser au spa ? Rendez-vous Au site normand, fermez les yeux, respirez et détendez-vous... La rédaction a choisi pour vous trois lieux pour boire un verre, bien manger et dormir sur place.

L'Ambroisie, un nouveau bar à vin

Après son restaurant bistronomique, L'Ambroisie vous invite dorénavant dans son bar et sa cave à vin. Situé au cœur de la Suisse normande, à Pont d'Ouilly, l'établissement offre simplicité et raffinement dans un cadre chaleureux et lounge.

La Gavotine, une cuisine du terroir

Camembert chaud, gambas en persillade, jarret grillé… Des plats généreux travaillés à partir de produits locaux qui sauront ravir vos papilles. La Gavotine est situé dans un cadre reposant et permet de profiter un maximum de la beauté de la Suisse normande.

Spa et hôtel au cœur de la Suisse Normande

Après une belle journée d'activités sur le site de Clécy, quoi de mieux qu'une soirée détente à l'hôtel-restaurant spa ? Au Site Normand, en plein bourg, les lieux sont paisibles et charmants. L'idéal pour se reposer ! L'hôtel trois étoiles propose également un Spa Narjis.