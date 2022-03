Musique. Les L5 redonnent bientôt vie à leurs plus grands succès à Caen et Rouen

Premier groupe vainqueur de Popstars sur M6, en 2001, les L5 sont de retour ! Même si Lydie, aujourd'hui Louisy Joseph, et Claire ne font plus partie de l'aventure, Alexandra, Coralie et Marjorie sont toujours présentes. Afin de compléter la formation, deux nouvelles chanteuses ont intégré le groupe : Adeline et Julie. Le nouveau nom du groupe : New L5. Jouant à fond la carte de la nostalgie, les New L5 reprennent le répertoire original du groupe sans proposer de nouveaux titres. Un parti pris assumé par les artistes.

Après une reformation entre 2016 et 2018, les New L5 ont pris la crise sanitaire de plein fouet, voyant leurs concerts et les soirée Back To The Basics annulées.

La tournée Back To The Basics a été reprogrammée à Caen le 1er octobre et à Rouen le 2 octobre 2021.