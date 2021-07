Les Grands Prix d'Australie F1 et moto annulés à cause de la pandémie

Le Grand Prix de F1, qui devait une fois encore ouvrir la saison en mars, avait déjà été déplacé au 21 novembre à Melbourne. Celui de MotoGP devait se tenir le 24 octobre sur le circuit de Phillip Island.

Paul Little, président de l'Australian Grand Prix Corporation, a fait état dans un communiqué d'une décision "profondément décevante": "Nous comprenons le défi que représente pour l'Australie les restrictions aux voyages internationaux et l'importance de la vaccination."

L'Australie, l'un des pays ayant le mieux contrôlé le Covid-19 au monde, avec à peine 30.000 personnes infectées depuis le début de la pandémie, maintient un protocole sanitaire très strict : tout arrivant de l'étranger doit observer une quarantaine de 14 jours.

La F1 veut garder 23 courses

Le positionnement du GP de F1, intercalé entre celui du Brésil et celui d'Arabie saoudite, ne plaidait pas pour le maintien de l'épreuve côté australien, le Brésil étant le deuxième pays le plus frappé par le Covid-19 au monde, avec plus d'un demi-million de morts durant la pandémie.

Les équipes seraient en outre arrivées en Australie une grosse semaine après Sao Paulo, en infraction au protocole sanitaire local.

Malgré l'annulation, le patron de la F1 Stefano Domenicali s'est dit "confiant" de pouvoir trouver une autre terre d'accueil en remplacement de l'Australie afin "d'offrir une saison à 23 courses" comme prévu, ce qui serait un record.

"Nous avons un certain nombre d'options à explorer", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Visiblement ému, le pilote australien Daniel Ricciardo a envoyé un message à ses fans dans une vidéo de son équipe McLaren: "Ça fait mal, je sais. Nous étions tous impatients, surtout moi, de courir à nouveau à Melbourne, mais nous devons garder la tête haute, regarder vers l'avant et espérer que cela se produise en 2022".

En 2020, la course de F1 avait été annulée in extremis aux premières heures du nouveau coronavirus après la découverte d'un cas positif chez McLaren, alors que les essais libres allaient débuter.

Le GP d'Australie de MotoGP 2020 avait ensuite été annulé, pour les mêmes raisons. En F1 comme en moto, les saisons avaient pu reprendre à l'été mais quasi exclusivement en Europe, certains pays accueillant plusieurs Grands Prix.

Un GP moto ajouté au Portugal

En 2021, le GP d'Australie moto était prévu deux semaines après l'épreuve thaïlandaise, les écuries arrivant plusieurs jours plus tôt, là encore sans respect des règles sanitaires en vigueur sur l'île-continent.

En conséquence, le Grand Prix de l'Algarve moto a été ajouté à un calendrier qui compte pour l'instant 19 courses. Le Portugal accueillera donc un second GP le 7 novembre à Portimao, après celui du 18 avril. L'événement de Malaisie a été avancé d'une semaine au 24 octobre.

Dan Andrews, le Premier ministre de l'État de Victoria, où se trouvent Melbourne et Phillip island, avait récemment laissé planer la menace d'une annulation des deux GP en raison du faible taux de vaccination de la population australienne et de la très forte réduction du nombre de vols internationaux à destination de l'Australie.

"Le moment n'est pas le meilleur, et cela rend les choses très compliquées", avait-il averti.

"Nous travaillons étroitement avec nos partenaires de la F1 et du MotoGP. Mais en temps de pandémie, il y a des choses qui sont possibles et d'autres non."

Paradoxalement, la plupart des stades australiens ont rouvert et accueillent du public. Mais le pays s'inquiète actuellement d'un regain épidémique lié au très contagieux variant Delta.