Le Havre. Insolite : descendez en rappel la tour de l'hôtel de ville !

Avis à ceux qui n'ont pas froid aux yeux ! Le Club alpin français propose au grand public une descente en rappel de la tour de l'hôtel de ville du Havre, les jeudi 8 et vendredi 9 juillet, de 17 à 20 heures, et le samedi 10 juillet, de 10 à 20 heures.

En 2019, les candidats de l'émission phare de France 3 La Carte aux Trésors s'étaient déjà frottés à l'exercice…

Cette tour, qui culmine à 72 mètres de hauteur, est l'un des monuments emblématiques du Havre.

L'activité coûte 5 euros par personne et par descente. Inscriptions devant l'hôtel de ville du Havre, côté avenue du Général-Leclerc, le mercredi 7 juillet, à partir de 17 heures. Pour descendre seul, il faut être âgé d'au moins 12 ans et peser plus de 30 kg.