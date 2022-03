Euro 2021. Les Bleus ont quand même fait recette

Les cris de joie, la liesse à chaque but et les frissons sur toutes les offensives adverses… Les émotions ont été décuplées pour les fans de l'équipe de France jusqu'à son élimination de l'Euro 2021. Parce que la compétition s'est fait attendre pendant un an de plus que prévu, certainement, mais aussi grâce à la joie de partager à nouveau ces moments entre amis ou en famille.

Parmi les bénéficiaires de cette grande fête du football européen, les patrons de bar ont peut-être été au premier rang à chaque fois que les Bleus étaient de sortie. "On est complets bien avant les matchs, il faut réserver pour avoir une place", appréciait Olivier Gervais, le directeur du Novick's stadium à Rouen, après avoir subi des mois de fermeture. Plus loin sur les quais de Seine, le All sports café a fait aussi le plein à chaque match des protégés de Didier Deschamps. Son patron, Éric Hartout, reconnaît même qu'il fait "de très bonnes soirées malgré la jauge". Comme il notait un "vrai effet équipe de France", il espérait voir les Bleus aller le plus loin possible pour attirer les fans, leur maquillage tricolore et leurs maillots collectors de Zidane 1998 ou de Mbappé 2018.

L'effet Benzema

Les nouvelles tuniques, cette année encore, se sont vendues par dizaines. Chez Intersport, à Tourville-la-Rivière, les 100 maillots blancs sont vite partis et, sur les 300 maillots bleus identiques à ceux portés par Pogba, Varane et consorts contre la Suisse, seuls quelques exemplaires sont restés. Et encore, dans des petites tailles. "Il y a eu beaucoup de demandes depuis le début de la compétition et à l'approche des matchs", notait Quentin Donas. Vendeur dans le magasin, il remarquait un "effet Benzema" depuis l'annonce de sa sélection : "C'est le flocage qui est le plus demandé sur les maillots, j'ai rarement vu ça ! Il y a aussi de la demande pour Kanté, mais le retour de Benzema a vraiment une influence sur la vente de maillots." Comme lors de la Coupe du monde 2018, l'équipementier peine à répondre à toutes les demandes et des clients seront forcément déçus.

Pour ceux qui veulent continuer à suivre la compétition, d'autres stocks sont à surveiller. Si les ventes de téléviseurs sont toujours très fortes lors des grandes compétitions, Fabien Quesne a relevé "une rupture chez certains fournisseurs". Mais le directeur de Darty à Barentin a craint un moment de faire face à une pénurie : "Il y a déjà eu un phénomène de début de compétition, mais on sait que plus la France va loin, plus ça s'accentue." Alors que la France est désormais éliminée, de nombreux fans de foot continueront à suivre la compétition. Peut-être en terrasse ou devant leur téléviseur, et pourquoi pas avec leur maillot frappé du coq pour continuer à montrer leur affection pour l'équipe qui les a si souvent fait vibrer.