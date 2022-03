Seine-Maritime. Nouvel avenir pour l'ancienne école Flaubert au Trait

Le bâtiment de restauration de l'ancienne école Flaubert au Trait va être détruit. Point de départ vers la réhabilitation de cet espace qui sera avant tout au service des Traitons dans le respect de l'environnement.

"L'espace Flaubert fait partie de ces lieux auxquels tiennent particulièrement les Traitons, affirme Patrick Calais, le maire. Son histoire et sa beauté en font l'un de nos joyaux patrimoniaux. Grâce à notre entrée dans le dispositif des Petites villes de demain, nous pouvons aujourd'hui proposer aux Traitons une offre de service plus étendue et des outils pour s'informer, développer une activité, et cela dans un cadre agréable et convivial." Ce chantier représente un investissement de 400 000 € financé à hauteur de 60 % par l'État.