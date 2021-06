Inondations dans l'Orne. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est demandée

À la suite des importantes inondations survenues mardi 22 juin et qui ont submergé tout le centre de la commune, le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, a demandé, mercredi 23 juin, à la préfète du département le classement du Sap-en-Auge en état de catastrophe naturelle. Il s'agirait de permettre que les victimes de ces inondations puissent être indemnisées dans les meilleurs délais. Au lendemain de ces très impressionnantes inondations, de nombreuses équipes de secours et d'assistance restent mobilisées sur le terrain : "Elles resteront sur place le temps qu'il faudra, pour sécuriser notamment les routes et les ponts", a précisé le président du Conseil départemental de l'Orne.