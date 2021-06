Calvados. Racines voyages, une agence qui vous emmène sur les traces de vos aïeux

"Savoir d'où l'on vient, c'est aussi important pour savoir où on va", sourit Marie-Claire Prestavoine, fondatrice de l'agence Racines voyages, un concept qui allie tourisme et généalogie, basée à Bretteville-sur-Odon. C'est en mai 2019, après plusieurs mois de réflexion, qu'elle décide de se lancer. Son envie, emmener ceux qui le souhaitent sur les lieux de vie de leurs ancêtres. "Avant la pandémie, je travaillais beaucoup avec le Québec. Beaucoup d'entre eux sont à la quête de leur identité," explique la fondatrice. Elle programme alors un circuit d'une quinzaine de jours pour se rendre sur les traces des lieux de vie de nos ancêtres. Depuis la crise sanitaire, Marie-Claire Prestavoine a dû repenser ses offres. "Je propose des séjours plus courts, avec la venue d'intervenants qui expliquent comment effectuer des recherches généalogiques sur Internet, dans les archives…", poursuit-elle. Des moments forts en émotions, puisque de nombreux clients découvrent des anecdotes parfois insolites sur leurs aïeux. Le prochain rendez-vous a lieu les 26 et 27 juin, à Honfleur.

Passionnée de généalogie depuis son plus jeune âge

C'est à l'âge de 12 ans que Marie-Claire Prestavoine découvre la généalogie. "Je ne connaissais pas mon grand-père et personne ne me racontait d'anecdotes sur lui", se souvient-elle. Alors, la jeune adolescente qu'elle était débute ses recherches dans les souvenirs, les photos et très vite dans les archives.

C'est après le décès de sa grand-mère, dans un carton de photos, que Marie-Claire Prestavoine a retrouvé ce cliché "Elle doit dater de la fin du XIXe début du XXe siècle. Ce sont les salariés d'une boutique de vins à Rouen semble-t-il", raconte-t-ell -

"Je suis née dans le pays de Caux. Dès l'obtention de mon permis, je me rendais aux archives départementales de Seine-Maritime", confie la responsable d'agence de voyages.

Plus d'informations sur : https://racinesvoyages.com/