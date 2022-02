Manche. Départementales : une élection à trois inconnues

Alors que le premier tour des élections départementales a lieu dimanche 20 juin, plusieurs inconnues s'invitent au scrutin.

La première, c'est la proportion avec laquelle l'assemblée départementale sera renouvelée. Au moins un tiers, puisque 19 sortants ne se représentent pas et que le duel Gaté/Julienne à Granville implique que l'un des deux ne fera plus la route jusqu'à Saint-Lô. La seconde inconnue, c'est l'entrée ou non du Rassemblement national dans l'hémicycle. Le parti de Marine Le Pen présente des candidats dans 26 des 27 cantons. Cela dit, ce ne serait pas inédit, puisque Fernand Le Rachinel a siégé au Conseil général entre 1979 et 2001. Enfin, troisième inconnue, c'est le nom du futur président ou de la future présidente de l'assemblée, puisque Marc Lefèvre s'en va. Philippe Bas et Philippe Gosselin ne souhaiteraient ni l'un, ni l'autre renoncer à leur mandat parlementaire. Jean Morin, favori il y a plusieurs mois, semble avoir des difficultés à rassembler. Aucune ligne ne se dégage et tout est plus ouvert que jamais. Réponse début juillet.