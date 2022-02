Caen. Apprendre la sécurité en famille avec les mercredis "Aisance à vélo"

Chaque mercredi jusqu'au 30 juin, petits et grands se retrouvent à Caen pour des animations gratuites et éducatives autour du vélo. Le matin, les petits cyclistes de 3 à 5 ans s'initient à la draisienne sur la piste aménagée à l'école Jean-Moulin. Les enfants à partir de 8 ans, accompagnés d'un adulte, ont rendez-vous l'après-midi à l'hôtel de ville pour apprendre les règles de circulation et de sécurité à vélo. Inscriptions obligatoires au 02 31 30 45 01.