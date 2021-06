Panne Orange/numéros d'urgence: des dysfonctionnements "graves et inacceptables", déplore Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fustigé des "dysfonctionnements graves et inacceptables" après la panne chez l'opérateur Orange qui a perturbé les numéros de secours mercredi soir et pourrait avoir causé la mort de trois personnes, dans le Morbihan et à La Réunion.