Le Havre. Dix personnes évacuées d'un immeuble pendant un incendie

Un incendie s'est déclaré au deuxième étage d'un immeuble de la rue Siegfried au Havre, samedi 29 mai à 00 h 05. À l'arrivée des pompiers, une dizaine d'habitants de l'immeuble avait évacué leur logement. Les flammes sont parties d'un appartement non occupé, en cours de rénovation. 19 pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre avec une lance à incendie. Personne n'a été blessé et les riverains ont pu regagner leur domicile à l'issue de l'intervention.