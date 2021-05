Ecologie. Le Hangar Zéro remet du vert au Havre et a besoin de bras

Le Hangar Zéro est l'un des nouveaux lieux verts de la ville du Havre. Installé dans un ancien entrepôt désaffecté, ce laboratoire citoyen n'est construit qu'avec des matériaux réutilisés. Entre containers et anciens spots du Stade Océane, le Hangar Zéro accueillera bientôt une pépinière d'entreprises et des jardins partagés. Pour cette deuxième phase du projet, les membres de la structure recherchent pour samedi 29 mai quinze à trente volontaires pour les aider à défricher et préparer les quelque 700 m2 de terrasse qui permettront de revitaliser le quartier de l'Eure.

Bonne humeur et repas le midi assurés par l'équipe. N'hésitez pas à venir équipé de chaussures de sécurité et de tenues qui ne craignent plus grand-chose !

Le Hangar Zéro est situé sur les Quais de Saône au Havre. Rendez-vous directement sur place pour soutenir les bénévoles et salariés de la coopérative. Travaux prévus jusqu'à 17 heures, dans le respect des gestes barrières.