Les deux hommes, âgés de 19 et 20 ans et originaires du Manoir, dans l'Eure, non loin de Val-de-Reuil, ont volé deux plaques d'immatriculation dans la rue Clément Ader sur une voiture en stationnement.

Mis en fuite, ils ont été retrouvés sur un parking du centre commercial, en train d'installer les plaques sur leur propre véhicule. Ils ont été interpellés par la brigade anti-criminalité.