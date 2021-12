Vie et projection aide les plus démunis

Fondée en 2001, celle-ci propose une aide dans divers domaines pour les personnes en difficulté. "Notre but est d’améliorer la vie quotidienne de nos adhérents", précise Stéphane Morel, directeur de l’association.

Vacances pour tous

Aujourd’hui, 1.400 personnes en sont membres. Vie et Projection prodigue des conseils pour les démarches administratives, propose des séjours et des vacances à très faible coût (environ 20% du prix initial), des invitations culture et loisir, des prêts d’argent allant jusqu’à 3.000€.Elle propose également un accompagnement scolaire pour les enfants en difficulté du niveau CP à la terminale.

Chaque année, une trentaine de familles partent en vacances grâce à l’association et 3.000 colis, comprenant des produits d’entretien et du petit électroménager neufs, sont distribués. "Notre association accueille chaque année un peu plus d’adhérents, mais déplore une baisse des subventions", glisse Stéphane Morel.

Pratique. Vie et Projection, MJC, Place des Faïenciers, à Rouen. Tél. 02.76.00.25.39. Laura Lelandais