Manche. Le ras-le-bol des pêcheurs français face aux restrictions de Jersey : "On attend des politiques qu'ils nous défendent"

Depuis le 30 avril, les pêcheurs normands et bretons sont dans le flou concernant leur accès aux eaux de Jersey, dont les règles ont été modifiées par l'île anglo-normande. Après une mobilisation jeudi 6 mai d'une soixantaine de pêcheurs devant le port de Saint-Hélier, les Français attendent des mesures fortes des politiques. "Pour le moment, on fait confiance à la ministre de la Mer, on attend son retour dans les prochains jours. Mais si Jersey ne veut pas coopérer, je pense qu'il faut utiliser les mesures de rétorsion, c'est ça qu'on attend des politiques, c'est qu'ils nous défendent", déclare ce mercredi 12 mai Romain Davodet, pêcheur à Carteret.

"Les mesures prises par Jersey sont inacceptables sur la forme comme sur le fond", a rappelé la veille, mardi 11 mai, Annick Girardin, ministre de la Mer à l'Assemblée nationale, en précisant qu'elle avait alerté la commission européenne "pour qu'elle réagisse et qu'elle rappelle les conditions de l'accord". L'île anglo-normande aurait fait une proposition à la France, celle "de reporter ces restrictions techniques à fin juillet de manière à ce qu'on reprenne les discussions" a expliqué la Ministre qui devait répondre par écrit.

Un report ? Insuffisant pour Romain Davodet qui n'a toujours pas reçu de licence pour son caseyeur baptisé Cap Nord.

"Si c'est juste un report des restrictions que Jersey a décidé seul, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est garder les droits de pêche qu'on avait avant le Brexit. Et si on ne les garde pas, du moins redéfinir un accord bilatéral entre la France et Jersey" a-t-il rappelé.