Miss Normandie 2021. Le lieu du casting régional dévoilé !

C'est à Évreux que seront désignées les 16 jeunes femmes en lice pour l'édition 2021 du concours Miss Normandie. Le comité d'organisation a dévoilé samedi 1er mai le lieu choisi. Soixante candidates se retrouveront samedi 26 juin aux Jardins de Joséphine, un site de réception situé dans le quartier historique des usines de Navarre.

Dès le lendemain,

shooting photo et tournage

"Le matin, le jury les recevra de façon individuelle, en tenue civile. Trente candidates seront conservées pour l'étape de l'après-midi, et se présenteront en robe de soirée et maillot de bain. Elles passeront aussi un questionnaire de culture générale", détaille Jennifer Gallet-Salmi, déléguée régionale de Miss Normandie. A l'issue de cette première journée, les 16 jeunes femmes retenues pour l'élection régionale, seront immédiatement plongées dans le bain. "Elles passeront la nuit au manoir de Navarre puis enchaîneront avec une journée de shooting photo, tournage, essayages, etc", poursuit Jennifer Gallet-Salmi.

La présence d'Amandine Petit, Miss France, est encore incertaine, mais le comité prévoit "un invité surprise" à l'occasion de ce casting.

Miss Normandie 2021 sera élue le 23 octobre à Coutances.