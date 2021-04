Calvados. Onze policiers supplémentaires à Deauville et Honfleur

Lundi 19 avril, dans le cadre d'un déplacement à Montpellier sur le thème de la sécurité, le Président Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée du quinquennat. Dans le Calvados, cinq postes seront créés d'ici la fin d'année pour la circonscription de Deauville-Trouville et six pour celle de Honfleur.

Le député du Calvados Christophe Blanchet s'était adressé au ministre de l'Intérieur "courant décembre", afin de pouvoir obtenir du nouveau personnel pour ces postes. "Toute l'année, pour ces deux communes particulièrement prisées des touristes, l'activité est intense. Les conséquences sécuritaires que ces flux de personnes impliquent sont nombreuses."