Hérouville-Saint-Clair. J'ai testé pour vous… la trottinette électrique en libre-service

Depuis lundi 19 avril, 100 trottinettes électriques sont accessibles en libre-service dans plusieurs quartiers d'Hérouville-Saint-Clair. La Ville a dit oui à la société Bird et va expérimenter ce nouveau moyen de transport pendant un an. Elle est la première en Normandie. "On a beaucoup investi sur les vélos électriques, mais nous souhaiterions que la trottinette s'utilise aussi pour des trajets domicile-travail", précise Rodolphe Thomas, le maire. La prise en main est rapide. Dans un premier temps, il faut télécharger l'application gratuite Bird sur son smartphone. Pas de borne : les trottinettes sont géolocalisées sur une carte. "On a accès à l'autonomie de l'engin", dit Emma, qui a déjà tenté trois fois l'expérience.

Pour débloquer la trottinette, il faut scanner le QR code présent sur le guidon avec son smartphone. -

Une fois la trottinette trouvée, l'utilisateur doit entrer ses coordonnées bancaires. Il faut compter 1 € pour la débloquer, puis 20 centimes d'euros par minute d'utilisation. Hic : on ne voit pas combien on paye au cours du trajet. "Il faut regarder sa montre", sourit Emma. "Ça peut monter vite !", coupe Kévin, un néophyte. Pour utiliser la trottinette, il faut scanner un QR Code. Ensuite, je m'élance avec le pied, puis tout se passe sur le guidon. À droite, l'accélérateur. À gauche, le frein. J'avoue être un peu déstabilisée. J'ai toujours eu l'habitude de freiner du pied en trottinette.

Selon Bird, la trottinette peut monter jusqu'à 25 km/h. Ça, c'est la théorie. En réalité, le compteur atteint parfois les 28 km/h. Il y a tout de même quelques règles de sécurité à respecter (voir ci-contre). Certaines zones en pavés ne sont pas très agréables, attention aux secousses ! Mais l'expérience vaut le coup… Je prends une photo de la trottinette pour la verrouiller. Une facture s'affiche : j'ai payé 4 € pour 16 minutes de trajet !

La facture s'affiche sur le smartphone. -