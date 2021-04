Normandie. Dans deux mois, on vote ! Mais, au fait, pour quels scrutins ?

Impossible de l'oublier, les prétendants sont déjà nombreux : en 2022, on votera pour élire un président de la République. Mais savez-vous que les Français sont aussi appelés aux urnes bien avant, dès cette année ? Avec un double scrutin, programmé les dimanches 20 et 27 juin. Mais au fait, lesquels ? Tendance Ouest a posé la question aux Normands :

Les élections régionales

Le scrutin est fixé les dimanches 20 (premier tour) et 27 juin (second tour). Il s'agit d'élire les 102 élus qui siégeront pour six ans au Conseil régional de Normandie. Parmi les compétences de cette collectivité : la gestion des lycées, la formation professionnelle, les transports, le développement économique, l'aménagement du territoire, l'agriculture, la gestion des fonds européens, le sport, la culture.

Les élections départementales

Autrefois appelées les cantonales, elles se déroulent également les dimanches 20 et 27 juin! Dans chacun des cinq départements normands, les habitants devront élire leurs conseillers départementaux (appelés "conseillers généraux" jusqu'en 2015).

Dans chaque canton, c'est un binôme mixte qui sera élu. Le Conseil départemental (ex "conseil général") a notamment pour compétences la gestion des collèges, l'action sociale (personnes âgées, handicap, RSA...), les routes, la protection de l'environnement, la sécurité incendie, la culture, le sport.

Pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales, il faut être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au vendredi 7 mai pour effectuer cette démarche, en ligne sur service-public.fr ou dans votre mairie.