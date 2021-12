Basket (N1M). Malgré un parcours quasi parfait, Caen ne monte pas en Pro B

Trois jours après une victoire étriquée contre Avignon (66-62), les joueurs de Fabrice Courcier disputaient déjà leur dernière rencontre de la saison ce mardi 13 avril. En déplacement en Mulhouse, les Caennais ne sont pas tombés dans le piège, malgré un début de match raté (87-77). Malheureusement, Saint-Vallier est dans le même temps parvenu à renverser Boulogne-sur-Mer (93-88), prenant ainsi la place pour la Pro B.

Le match

Les Caennais sont passés à côté de leur début de match, étouffés par les Alsaciens, et surtout par le pivot Condé (18-4, 5'). La rotation vite effectuée par le banc normand a alors permis de remettre le CBC dans le bon sens, notamment par Laporal sous le panier et Saumont au rebond (22-18, 10').

Le duel s'est poursuivi à l'intérieur, entre Payen Boucard et les deux mêmes visiteurs (29-26, 14'). Mais le retour de Carey et Diamé a amené un serrage sous le panier. Cela a poussé Mulhouse à shooter de loin, avec plus d'erreurs, donnant l'avantage à Caen à la pause (40-45, 20').

Une soirée palpitante

À la reprise, le cinq majeur caennais a réussi à faire un premier break (42-54, 24'). Les locaux ont alors réagi par Diehl et Grebongo à l'extérieur (56-58, 27'). Mais le show Laporal a ensuite repris, marquant le reste des points, bien que les Mulhousiens aient réussi à rester au contact (65-66, 30').

Les Normands ont à nouveau pu reprendre leurs distances, avec Rigaux à l'animation (68-78, 34'). Mais les faibles rotations locales, avec un cinq majeur à 36 minutes de moyenne, ont alors permis aux Cébécistes d'être plus agressifs en défense (73-83, 37'). Ce qui a ainsi permis à Caen de pouvoir gérer leur fin de match (77-87, 40').

La fiche

Mulhouse - Caen : 77-87 (22-18, 18-27, 25-21, 12-21). Huis clos.

Mulhouse : Départ : Mensah 19, Payen Boucard 14, Diehl 18, Grebongo 15, Conde 7. Banc : Spinali, Plasse, Ekani, Andre 4. Non entrés en jeu : Taczanowski, Rawson, Tschamber. Entr. : Jean-Luc Monschau.

Caen : Départ : Mordi 8, Thibedore 2, Pope 12, Diame 9, Carey 12. Banc : Saumont 11, Landry 3, Ricard-Dorigo 4, Nardini, Laporal 24, Rigaux 2. Entr. : Fabrice Courcier.

Le bilan

Avec 23 victoires pour seulement trois défaites, difficile de faire mieux que les Caennais cette saison. Et pourtant, Saint-Vallier a réussi et a validé son ticket pour l'étage supérieur ce mardi. Seul le premier de chaque poule peut monter en Pro B. Les Cébécistes devront donc ainsi effectuer une troisième campagne consécutive en Nationale 1… Mais s'ils arrivent à montrer le même visage la saison prochaine, la chance pourra peut-être tourner en leur faveur.