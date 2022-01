Men in black 3, un retour sans grande surprise

Cela fait maintenant quinze ans que l’agent J fait équipe avec l’agent K, afin de débusquer les aliens hostiles - car il y en a, bien sûr, qui sont amicaux. Pourtant, l’agent J n’a jamais pu percer le mystère de son coéquipier introverti, silencieux et sarcastique.

Un jour, l’agent J se réveille dans son univers familier, mais il découvre que l’agent K est mort bien avant son arrivée. Cela signifie que quelqu’un d’hostile a remonté le temps pour l’éliminer.

L’agent J décide d’en faire autant et se retrouve propulsé en 1969, bien décidé à changer le cours des choses.

On retrouve avec grand plaisir les héros de cette saga délirante qui alterne, avec bonheur, humour déjanté et scènes d’action spectaculaires. Dans ce troisième épisode, le héros se retrouve plongé dans l’atmosphère de l’année 1969, juste avant la mission d’Apollo 11 et les premiers pas de l’homme sur la Lune.

C’est Josh Brolin qui interprète le personnage jeune de l’agent K. Il est impressionnant de ressemblance, tant physiquement que dans sa manière d’être, avec Tommy Lee Jones, et Will Smith confirme qu’il est un excellent acteur de comédie. Le film est plein de trouvailles toutes plus amusantes les unes que les autres, et la musique, bien en situation, est excellente.

En prime, on a droit à une petite scène avec Andy Warhol (ou peut-être son clone !), d’une drôlerie irrésistible. Ce spectacle divertissant, mais pas très novateur par rapport aux précédents films, ravira les amateurs.

Comédie américaine en 3D. De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith (l’agent J), Tommy Lee Jones (l’agent K), Josh Brolin (l’agent K jeune), Emma Thompson (O), Jemaine Clement (Boris), Alice Eve (l’agent O jeune) (1 h 44).