Le Havre. Venue se faire vacciner, une patiente décède à l'hôpital

Mardi 6 avril, à 14 heures, une femme âgée de plus de 70 ans, se rendant au centre de vaccination contre la Covid-19 de l'hôpital Flaubert au Havre est décédée d'un arrêt cardiaque dans l'enceinte du site. Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) précise qu'elle n'a pas reçu de dose de vaccin. Le malaise s'est produit avant l'injection. Le médecin présent et une infirmière ont pratiqué immédiatement un massage cardiaque dans l'attente des secours. Malgré ces soins, elle n'a pas pu être réanimée. "La direction du GHH présente ses condoléances à sa famille et à ses proches et les assure de son soutien". Une aide psychologique a été immédiatement mise en place auprès des personnels du centre de vaccination de l'hôpital Flaubert.