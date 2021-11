Cotentin. Davy Jones peint par BABY.K et Blesea sur un blockhaus

Les artistes Blesea et BABY.K ont signé un nouveau graffiti sur la plage de Biville. Ils ont partagé une photo de leur œuvre dimanche 4 avril sur les réseaux sociaux : le visage de Davy Jones, tout droit venu des fonds marins, un personnage que le grand public connaît sous les traits de l'acteur Bill Nighy dans deux des volets de Pirates des Caraïbes du réalisateur Gore Verbinski.

"L'occasion de partager quelque chose ensemble"

Pendant quatre jours, les deux graffeurs nord-cotentinois se sont emparés de l'édifice situé à un kilomètre à droite du parking. "La forme du blockhaus avec ses deux annexes se prêtait bien au chapeau et à la tête de Davy Jones", explique Blesea, qui a déjà donné de nouvelles couleurs au bloc de béton : un cyclope sur la face perpendiculaire à la mer et un Sphinx côté dunes. "On peint beaucoup seul, alors c'était aussi l'occasion de partager quelque chose ensemble", confie de son côté BABY.K, qui a commencé le métier avec Blesea à la fin des années 1990. "Davy Jones a le regard face à la mer, les yeux vers l'horizon", commente BABY.K.

Il ne manque plus qu'une grosse vague pour qu'il plonge à nouveau dans son milieu naturel…