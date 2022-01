L'accident est survenu vers 18h45, entre le rond-point de Madagascar et celui de la Motte, sur la RN 1338. Un poid lourd s'est couché sur la chaussée, probablement à cause de sa vitesse. Le conducteur a été légèrement blessé au bras et à la tête. La circulation a dû être interrompue entre 19h et 20h30 pour redresser le véhicule.