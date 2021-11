Musique. Ambiance 80's et science-fiction pour le nouveau titre de Soprano

Soprano est sur tous les fronts en 2021 ! Le chanteur marseillais vient d'être élu personnalité préférée des 7-14 ans et a annoncé qu'il sortirait son 6e album studio cette année. Il s'appellera Chasseur d'Étoiles.

À l'intérieur, des titres assurément spatiaux. Soprano nous dévoile le clip de Près des étoiles, premier extrait de cet album. Dans ce clip, Didier Bourdon fait une apparition, avec un clin d'œil aux Inconnus. L'ambiance est ensuite tournée vers la série Stranger Things, et on peut même voir des vaisseaux spatiaux. Comme dans la série, l'action se déroule dans les années 80, période que l'on retrouve dans les sonorités musicales, car ce titre est tout simplement une revisite de Un peu plus près des étoiles, du groupe Gold !