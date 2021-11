Auto. Il y a des filets de pêche dans cette GT !

Notre auto atypique du mois combine un design percutant, un comportement très dynamique et des performances électrisantes. Ce coupé Gran Turismo quatre portes / quatre places préfigure l'esprit des sportives de demain. Une Audi que le monde n'a jamais vu auparavant, élaborée sur les bases techniques de la Porsche Taycan.

Catapulté de 0 à 100 km/h

en 3,3 secondes… sans émission de CO 2 !

Le concept e-tron GT présenté au Salon de Los Angeles en 2018 s'est mué en une fabuleuse GT de série, commercialisée depuis février. Deux modèles à transmission intégrale et propulsion 100 % électrique sont lancés simultanément sur le marché : l'e-tron GT quattro de 350 kW - 476 ch - et la sportive RS e-tron GT de 440 kW - 598 ch - de 830 Nm de couple. En actionnant le mode boost - launch control -, on peut même grimper à 475 kW - 646 ch - pendant 2,5 secondes. De quoi se catapulter de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes… sans aucune émission de CO 2 ! La batterie haute tension de 84 kWh nets garantit une autonomie de 488 km, selon la norme WLTP. Sa technologie 800 volts facilite les charges rapides en courant continu, avec une puissance allant jusqu'à 270 kW.

Filets de pêche et bouteilles en plastique

Au delà de l'esthétique de ce beau bébé de 4,99 m de long pour seulement 1,41 m de haut, l'esprit de l'Audi e-tron GT est un parfait équilibre entre dynamisme, confort et modernité. Les technologies de pointe sont mises à profit dans ce véhicule atypique : amortissement piloté, suspension pneumatique à trois chambres, transmission intégrale électrique, phares à projecteurs lasers en option, doublant la portée des feux de route. La taille des roues peut aller jusqu'à 21 pouces, avec des disques carbone céramique optionnels.

A bord, le raffinement et le confort sont de mise, avec un véritable investissement écologique dans l'utilisation de matériaux recyclés. Le revêtement de la planche de bord, les tapis et les selleries en tissu ou cuir artificiel sont issus de filets de pêche et de bouteilles en plastique. En véritable GT quatre portes / quatre places, les deux passagers arrière, voire trois au besoin, sont aussi bien considérés qu'à l'avant. Les assises en position basse permettant de conserver une garde au toit généreuse, même pour les plus de 1,80 m.