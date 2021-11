Insolite. Des Taïwanais changent de nom pour bénéficier d'une promo

L'histoire se passe à Taïwan. Une chaîne de restaurants de sushis lance une promotion sur deux jours : toute personne qui possède les deux caractères qui veulent dire saumon dans son prénom peut profiter d'un repas gratuit avec cinq amis, tandis que ceux dont le nom contient au moins un des deux caractères ont droit à une réduction importante.

Annoncée le lundi, cette promotion avait lieu les mercredi et jeudi suivants. L'état civil de Taïwan a reçu (et accepté !) 100 demandes de changements de prénom durant ces quelques jours ! À tel point qu'ils ont décidé de rappeler sur les réseaux sociaux que dans ce pays, seuls trois changements de prénom sont autorisés dans une vie et qu'il ne faut donc pas le prendre à la légère.