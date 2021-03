Seine-Maritime. La nouvelle piscine sort de terre à Déville-lès-Rouen

Jeudi 18 mars, Bertrand Bellanger, président du Département de la Seine-Maritime, en compagnie de Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen, est venu se rendre compte de l'avancée des travaux du futur centre aquatique de la commune.

Dominique Gambier, le maire de Déville-lès-Rouen, et Bertrand Bellanger, le président du Département de la Seine-Maritime. - Christian Pedron

Ce centre sera composé d'un bassin olympique, d'un bassin d'apprentissage, d'une pataugeoire et d'un ensemble de remise en forme et de détente. Les vestiaires comprendront deux entrées : une pour le public et l'autre pour les groupes scolaires. Il sera construit dans le respect des normes actuelles concernant le chauffage de l'eau et son entretien.

Le coût global est de 11 millions d'euros, dont une aide de 1,2 million d'euros de la part du Département.