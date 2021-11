Normandie. Régionales : le communiste Sébastien Jumel veut porter la gauche

Une candidature unique pour la gauche lors des élections régionales en Normandie au mois de juin ? C'est le souhait du député communiste de la 6e circonscription de la Seine-Maritime, Sébastien Jumel. Sa candidature pour prendre la présidence de la Région Normandie est soutenue par le Parti communiste et La France insoumise.

En tête d'un sondage

"Personnalité connue et reconnue des Normands, le député de Seine-Maritime avec lequel je partage de nombreux combats à l'Assemblée nationale est le mieux placé pour faire gagner le changement de programme attendu dans la région", affirme d'ailleurs le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur son site internet.

Pour porter cette candidature de la gauche, Sébastien Jumel a présenté, lundi 15 mars, un sondage commandé à l'Ifop sur les intentions de vote aux élections régionales (sondage réalisé du 4 au 9 mars auprès d'un échantillon de 909 personnes en Normandie).

À gauche, la liste conduite par Sébastien Jumel recueille 14 % des intentions, devant celle de Laeticia Sanchez (Europe écologie-Les Verts et Génération. s) avec 9 %, celle de Mélanie Boulanger (maire de Canteleu qui devrait être investie par le Parti socialiste) avec 8 % et enfin celle de la conseillère départementale seinomarine Marie Le Vern (à la tête de son mouvement, Le Printemps normand) avec 2 %.

Un projet de rassemblement

Cette addition des intentions de vote confère un score possible de 33 % pour la gauche unie au premier tour, devançant les 31 % que pourrait recueillir le président de Région sortant et les 24 % pour le candidat du Rassemblement national.

"Ce sondage est sans appel : rassemblée sur un projet clair et précis, comme l'attendent tous ceux qui ont le cœur à gauche et tous ceux qui ont la planète au cœur, la gauche et les écologistes peuvent, dans une liste conduite par Sébastien Jumel, gagner l'élection régionale pour proposer aux Normandes et aux Normands un projet social et écologique inédit pour relever les défis de la crise sociale, économique et environnementale que nous subissons", affirme Sébastien Jumel dans un communiqué de presse.