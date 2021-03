Caen. Salon de thé : des protections hygiéniques en échange… d'une crêpe !

C'est une action qui redonne de la vie à ce salon de thé et qui attire l'œil de nombreux passants de la petite rue aux Fromages à Caen. Certains pensaient pouvoir y déjeuner, mais le salon de thé Les Petites Douceurs organise en fait une collecte de protections hygiéniques du lundi 8 au jeudi 11 mars, pour lutter contre la précarité menstruelle. Serviettes hygiéniques et tampons sont les bienvenues et seront redistribués aux étudiantes, directement au salon de thé, le dernier jour, lors d'une opération Repas gratuit. Le reste ira à l'épicerie solidaire de l'Agoraé. Pour honorer chaque geste solidaire, les gérantes offrent une crêpe à chaque participant ! Le concept a séduit Brigitte, une habituée de la boutique. "Ce sont des achats onéreux, c'est important de donner un coup de pouce aux jeunes qui n'ont pas les parents pour les aider."

Aurélie aussi est venue avec un sac rempli de protections qu'elle a achetées pour l'occasion. "C'est un geste simple pour nous, mais très important pour eux." En deux jours, plus de six sacs ont été collectés.